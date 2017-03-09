春雨報到 南市巡查660戶清除104個積水容器
台南市近日降下春雨，台南市衛生局蚊媒監測人員昨天利用風雨出勤務，調查660戶，一共清除104個積水容器，顯示民眾疏於防範；衛生局長陳怡呼籲，市民務必要注意將戶外容器妥善收置，避免因積水而孳生病媒蚊，避免淪為登革熱及茲卡病毒溫床。
台南前年經歷罕見登革熱大流行，一共2萬多起病例，儘管去年順利遏阻登革熱流行，但防疫絲毫不敢馬虎。
連日難得下起雨來，衛生局表示，不定期降雨所造成的積水，若沒有立即清除，便會成為登革熱及茲卡病毒感染症病媒蚊最佳的孳生源，因此要不厭其煩提醒市民，下雨過後，一定要立即加強處理住家、工作地，內外環境的檢查及整理，清除盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓的積水及疏通，消除降雨帶來的積水危機。
此外，建於東南亞國家目前仍是登革熱高風險流行地區，衛生局提醒市民如須至東南亞旅行，一定要穿著淺色長袖長褲及塗抹衛生福利部核可之防蚊藥品，加強自主管理防蚊措施，返國後若出現發燒、頭痛、倦怠、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節痠痛、噁心及腹瀉等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史、旅遊史或打1922專線諮詢或06-3366366通報。
衛生局也呼籲，醫師特別注意是否有疑似登革熱症狀的病例，一旦發現疑似病患應立即通報，以儘速啟動防疫機制，避免造成疫情在社區擴大感染。
(中時)
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