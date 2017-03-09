竹科一階段節水有成 節水率達5％

竹科管理局9日表示，2月下旬春雨挹注雖對竹苗水情略有助益，但尚未完全解除旱象，歸咎原因，從元月起台灣北部雨量就比同期平均少了6成，預估3、4月雨量仍在正常偏少的範圍。

科管局因此在本月起宣布，包含龍潭園區、生醫園區、新竹園區進入第一階段限水，廠商自律節水目標訂在3％，一周過去，統計園區整體節水成效達到突破目標的5％。

科管局指出，後續若進入第二階段限水，初期每月用水量1000噸以上的工業用戶，將減供5％水量，目前園區各大廠均備有蓄水槽，有2至3日蓄水量，暫不會影響正常運轉。

(中時)