經典賽以色列擊敗荷蘭 全勝搶下分組第一

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2017年世界棒球經典賽，在首爾舉行的A組分區預賽，以色列午間4比2擊敗荷蘭，3戰全勝拿下分組第一，而荷蘭2勝1敗，兩隊雙雙晉級。

以色列本國棒球人口不多，這次以美國職棒體系的球員成軍，從資格賽打起，預賽首輪先後擊敗南韓、中華隊、荷蘭，搶下分組第一，進軍東京巨蛋舉行的八強賽。

以色列一開賽就有攻勢，4支安打加上1次保送，攻下3分，一路領先，第6局再追加分數，打下第4分。

荷蘭陣中雖然有5名大聯盟一線游擊手，但全場攻勢分散，5支安打，分別在第3局、第8局各拿1分。終場以色列4比2擊敗荷蘭。

無緣晉級的中華隊與南韓隊晚間交手，兩隊都是2敗，這場比賽爭取唯一勝仗，敗隊下一屆要從資格賽打起。1060309

(中央社)