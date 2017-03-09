出席過半文總開會 準會長蔡英文將致詞

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中華文化總會今天下午在公務人力發展中心召開第七屆執委諮委會，出席人數過半，會議約在2時13分召開，總統蔡英文、準文總會長預計在3時55分致詞。

中華文化總會今天下午2時在公務人力發展中心福華文教會館舉行第七屆第一次執行委員暨諮議委員會議，會議約在2時13分召開。

今天會議當中將從534名新舊會員推舉出35名執行委員、候補6名執委，11名諮詢委員、候補2名諮委，再由這些新選出的執委、諮委中，推舉出新任會長。

今天有過半會員出席，下午出席會議的會員包括文化部長鄭麗君、故宮院長林正儀、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、前文建會主委翁金珠等都出席會議。

蔡總統、也是準文化總會會長，預計在3時55分，將在會議中致詞。

前立法院長王金平今天下午約1時30分就提前抵達，他說先來簽到，沒有要參加開會，投票則委託他人。問及後續由民進黨接任文化總會，是否擔心兩岸文化交流停滯，王金平說，「希望不要牽涉到政治，希望兩岸共同發揚中華文化」。1060309

(中央社)