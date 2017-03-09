強震推手 台南消防局終有專屬搜救犬

我要評比

台南市消防局終於有自己的搜救犬了。Kathy 和 Kenna 這 2 頭拉布拉多犬接受 8 個月訓練，昨天通過搜救犬 E 級（初級）認證，已可參加小範圍的搜救。

台南市消防局往年多和民間合作共同訓練搜救犬，目前已有 2 隻搜救犬，其中狼犬通過 B 級「高級」認證，拉布拉多犬通過 A 級「中級」認證，但狗是民間的，不是消防局的。

去年小年夜台南強震，逾百人罹難，消防局決定訓練自己專屬的搜救犬，就從海關的緝毒犬中心挑中Kathy 和 Kenna2 頭 1 歲多母犬，從去年 6 月開始飼養訓練，昨天再參加高雄市消防局舉辦的搜救犬 IRO 國際評量，通過E級認證，驗證8個月來的訓練成果。

消防局說，Kathy 和 Kenna 分別只用了 45 秒及 1分 5 秒就完成搜索測驗，高分通過評量，也是 4 頭通過 E 級搜救犬的其中 2 頭。

不過，若要參加災區搜救，搜救犬至少要有 A 級認證，但Kathy、Kenna還是能參與小範圍的搜救。

消防局預期 Kathy、Kenna 參加今年下旬消防署舉辦的認證評量，以當前消防局的觀察，Kenna 的狀況比較好。1060309

(中央社)