三星行賄案開庭 李在鎔否認全部指控

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南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）今天引述三星集團（Samsung Group）少主李在鎔委任律師聽證庭開庭時所言，李在鎔否認獨立檢察組對他的所有指控。

路透社報導，南韓法院開始審理李在鎔行賄、盜用公款以及其他罪名。此案牽涉的貪污醜聞撼動南韓全國，也使總統朴槿惠遭彈劾。

李在鎔人在首爾拘留中心，並未出庭。1060309

(中央社)