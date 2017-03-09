全國頂尖大學最多！僑泰高中繁星放異采

僑泰高中今年繁星甄選入學共有61人考取，其中16人錄取頂尖大學，創下佳績。（林欣儀攝）

大學繁星推薦甄選日前放榜，台中市僑泰高中再創佳績！共有61名學生錄取，考取頂尖大學者更高達16人，其中，考取台大土木工程系的陳品樺立志要當建築師，盼能設計出獨樹一格的建築；父親為菲律賓籍的邱柏翰3年前國中會考成績僅3A2B，歷經2年多努力，終成黑馬。

陳品樺與兩位兄長皆是僑泰國中部畢業、且直升高中，他表示，哥哥現在分別就讀中央大學電機系、高雄醫學大學醫學系，因成績都很不錯，在學測前壓力很大，所幸在認真上課、有計畫複習的課程規畫下，如願考上台大。

喜歡畫畫的陳品樺國小就習畫，他說，平時空暇時間就喜歡塗鴉，甚麼都畫，有感於國外許多建築都相當有特色，但台灣的建築仍有進步空間，國中就立定志向要當建築師。

錄取陽明大學學士班大一大二不分系的邱柏翰，父親是菲律賓籍，因工作因素在台灣落地生根，他說，國中會考成績不佳，上高中後決心要奮發向上，再加上家人與師長的協助，3年來校排約15名，未來希望選擇藥學或放射系。

僑泰高中校長廖玉明指出，近幾年學校從國中部開始培養，成績蒸蒸日上，已連續4年蟬聯繁星甄選頂尖科大人數全國第一，可見六年一貫教育成效佳，本月11日也將舉辦國中部全能競試挑戰營，提供最高6000元競試獎金、21萬元入學獎學生，歡迎小六學生來挑戰。

(中時)