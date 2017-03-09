連日本人都崇尚！把生活當童話的隱居「仙女」
幸福的定義，是追求心靈的滿足？是人生不再有遺憾？還是死不足為懼？美國著名童書插畫家塔莎杜朵(Tasha Tudor)，繪畫近百本圖書，甚至打造出屬於自己的「柯基小鎮」(Corgi Cottage)，生前後半輩子隱居在佛蒙特州一處深山內，她老得優雅浪漫，隱世仙女般的傳奇生活態度也受到世界推崇。
提及塔莎杜朵(Tasha Tudor)，出版得獎插畫作品繁多，或許你不熟悉她的插畫世界，但她的生活態度就如同她筆下的童話，居住在綠意盎然的莊園，農莊生活如夢似幻，呈現她心中的19世紀鄉村田園風格，栽花種菜、餵養雞豬、下廚烹飪等大小事，自給自足全都自己動手來。
她的生活態度被形容為藝術，也有人形容她像是隔壁鄰居的老奶奶，讓人一眼就會由衷的欣賞她，像是繪本中的角色呈現著每個真實的樣子。享年93歲的人生，塔莎杜朵有長達37年歲月選擇隱居山間，豐富她對夢想藍圖的色彩，「發揮你的想像力」是她的口頭禪，她可以為了縫製衣服而種起亞麻，每逢節日也會手繪卡片。
真實而溫暖的童話世界，《柯基小鎮》讓她獲得「女王終身成就獎」。儘管歲月在臉上留下皺紋印記，卻抹去不了她像個歐洲少女的靈魂，「我一直都以度假的心情度過每天、每分、每秒」。如今，她的住所成為成為一處「享樂」遺產，塔莎杜朵博物館陳列她的一生，而她的生活不僅被拍成紀錄片於美日放映，部分作品及手稿也曾於日本博物館展示，她對生活的正面態度也持續流傳。
(中時電子報)
文章來源：柯基小鎮(Corgi Cottage)
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