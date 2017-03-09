萬然生技請來韓國人氣歌手黃致列 為建康代言

萬然生技318請來韓歌手黃致列來台表演/萬然生技提供

「萬然生技」公司相關產品今年推出後，獲得消費者熱烈反應，為回饋消費者，該公司將在3/18邀請韓國當紅歌手黃致列來台演唱，萬然生技創辦人吳紹瑜表示，黃致列在韓國參與並推廣公益活動不遺餘力，本次特地選在他出道10週年的同時，邀請他到台灣勵志開唱，用他成名前經過9年沉潛的心路歷程，鼓勵時下年輕朋友。

黃致列曾說：「做自己喜歡的事情而受壓，那連壓力也是幸福的」，就是這句話，讓吳紹瑜從沒放棄自己夢想。吳紹瑜說她的父親在他剛上大學時因肺癌末期過世，她本身是學食品科學與醫藥研究所的，因為父親的離開，讓她更希望能將自己所學學以致用，而研發出真正適合台灣人的保健食品，讓大家都能輕鬆照顧自己的身體。在歷經眾多挫折和突破重重關卡下，「萬然生技公司」終於誕生。

「萬然生技」廣受歡迎的人氣熱銷商品組合包括有:葉黃素+藻紅素、OMEGA 6+ γ-穀維素、OMEGA 3+ γ-穀維素、藤黃果+難消化性麥芽糊精、薑黃素+第二型膠原蛋白、色胺酸+麩胺酸發酵物+鈣質、輔酵素Q10+難消化性麥芽糊精等產品，

針對不同族群的民眾健康維護皆能面面俱到，這也是萬然生技創立的核心價值，要做出真正適合台灣人各年齡層食用的保健食品。

吳紹瑜此次邀請黃致列來台演唱，是希望能鼓勵時下的年輕朋友，都能堅定自己的信心與決心，朝自己的夢想勇敢邁進;黃致列的成名並非一蹴即成，他花了9年的時間，為了成功做最充足的準備，才有現在亮眼的成就表現。她說，如果黃致列的故事能感動她，也能感動時下年輕人，相信大家未來在面對更多的困難與挫折時，都能更勇於接受挑戰，將阻礙變成築夢者成功的奠基石-「有志者，終將事竟成」。

本次演唱活動，為了感謝消費大眾的支持，萬然生技特別與國內小白兔面膜品牌「忌妒妳的美」合作，凡購買第一階段者，即贈送「忌妒妳的美」面膜與玫瑰精華液組一組，限量160組，希望來聆聽黃致列演唱的粉絲們，都能健康美麗動人，相關參加辦法，請上萬然生技官網查詢。

(中時電子報)