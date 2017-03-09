台北101進擊大阪，與日本最高樓阿倍野HARUKAS結盟

台北101董事長周德宇（左）與近鐵不動產集團社長赤坂秀則簽訂雙樓聯盟。（李麗滿攝）

繼與東京晴空塔結盟後，今日再與日本最高大樓大阪阿倍野HARUKAS大樓簽定雙樓聯盟；台北101董事長周德宇強調，雙樓除了是台日最高樓，且同屬綠建築，雙樓結盟有助台日觀光交流，尤其是過往都是關東人來台，關西與台灣交流更顯重要，而阿倍野HARUKAS所屬日本近鐵不動產集團社長赤坂秀則指出，與台灣最高樓結盟除了打開阿倍野HARUKAS知名度，且最重要是促進台灣人赴關西觀光。

101董事長周德宇強調，去年受到陸客大量減少衝擊，赴台北101觀景台人次達261萬人次，較之前年衰退，其中最大宗陸客在兩年內人數腰斬，而今年1-2月人數再度衰退24%，估今年占比會到45%，其中又以七成五團客衰退最多，也為了彌補陸客大減，台北101身為第一高樓與來台必到景點之一，今年持續往國外進擊拉客，第一波就是與日本最高樓結盟，這也是繼前年與東京晴空塔結盟，帶動不少日本觀光客來台人次之後，再度以結盟高樓來帶動日人來台觀光提升。

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