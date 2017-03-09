遭林全點名 經濟部長李世光：水情難預測

今日稍早行政院長林全在行政院會點名經濟部應該說清楚社會關心的用水問題。經濟部長李世光稍後回應，水情狀況每天都在變動，水利署每天都會機動公布，現在說哪天會限水，這樣的資訊是沒有價值的。

李世光認為，「院長的意思是要讓業界了解供水情形」，同時希望能讓民眾更了解水的狀況，大家一起節約用水。這部分經濟部已經有在做，水利署也會用燈號跟大眾解釋供水情況。

針對媒體報導，部分竹科大廠調動水車應付供水緊張。李世光解釋，依照過去經驗跟目前水的調度情形，即使進入第2階段限水，以園區的儲水槽結構，完全不需要考慮動用水車。

稍早經濟部水情檢討會議已宣布高雄地區將於3月20日進入1階限水。李世光出面呼籲外界不需過度緊張，「進入一階限水，晚上供水會減壓，民眾根本感覺不出來。」

(工商)