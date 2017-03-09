遭林全點名 經濟部長李世光：水情難預測
今日稍早行政院長林全在行政院會點名經濟部應該說清楚社會關心的用水問題。經濟部長李世光稍後回應，水情狀況每天都在變動，水利署每天都會機動公布，現在說哪天會限水，這樣的資訊是沒有價值的。
李世光認為，「院長的意思是要讓業界了解供水情形」，同時希望能讓民眾更了解水的狀況，大家一起節約用水。這部分經濟部已經有在做，水利署也會用燈號跟大眾解釋供水情況。
針對媒體報導，部分竹科大廠調動水車應付供水緊張。李世光解釋，依照過去經驗跟目前水的調度情形，即使進入第2階段限水，以園區的儲水槽結構，完全不需要考慮動用水車。
稍早經濟部水情檢討會議已宣布高雄地區將於3月20日進入1階限水。李世光出面呼籲外界不需過度緊張，「進入一階限水，晚上供水會減壓，民眾根本感覺不出來。」
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。