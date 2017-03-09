不後悔拍扁! 麵包師黃士福重出江湖 新店今試營運

拍扁麵包師黃士福。（柯宗緯攝）

拍扁麵包師傅黃士福先前與乾姐合夥開的「新南珦手工烘焙坊」，在雙方因錢鬧翻後結束營業，現在的他已準備好重新出發，開新店面主打自己得意的蛋糕產品，並於今天開始試營運。

根據《蘋果日報》報導，黃士福「新南珦手工烘焙坊」結束營業後，在親友的幫助下迅速找到了在鳳山北維街的新店面，他表示這次重新開幕會拿出在大飯店的實力，讓外界知道他並不是靠伸手募款的人。而對於過去曾被批評麵包賣像不佳，黃士福也表示自己不使用泡打粉，膨發效果不好，「確實賣相不佳」，會檢討改進，但也希望民眾嚐過後再作評斷。

此外，對於半年多前拍扁後引發的紛爭，黃士福也強調自己不後悔拍扁，直說(保外就醫)「是是非對錯、不是政治口水的問題！」

(中時電子報)