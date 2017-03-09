男住泰安民宿失聯2天 竟是因失足墜河床受困
苗栗縣泰安分隊值班人員9日上午據報，有民眾不慎從虎山吊橋上失足墜落4公尺深河床，經出動救護車、小型水車及3名消防人員3名趕往現場搶救，同時亦請求大湖分隊器材車支援吊掛將他救起。
經查，獲的是台中市45歲的隋姓男子，他前天獨自入住苗栗縣泰安溫泉區一家民宿，但當晚外出後遲未返回民宿過夜，業者直覺有異報警，直到今天上午近9時，有民眾在發現一男子坐在虎山吊橋下河床巨石，正是已失聯2天的隋男。
(中時)
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