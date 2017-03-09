圍棋》謝依旻不敵藤澤里菜 名人9連霸止步

台灣旅日圍棋高手謝依旻年初在女流棋聖戰完成5連霸，獲「名譽女流棋聖」頭銜，可惜8日在女流名人賽0比2不敵藤澤里菜，名人9連霸紀錄止步。（中央社資料照)

稱霸日本女流棋界的台灣棋手謝依旻，8日在女流名人賽第二戰不敵挑戰者藤澤里菜，進而由她寫下的9連霸紀錄也因而止步。

現年27歲的謝依旻，12歲赴日學棋，14歲入段，成為日本棋界最年輕入段的女流棋士，17歲開始展開至霸女子棋界之路，11年來奪得26個冠軍頭銜，女流三大賽事棋聖、名人與本因坊不但先後完成5連霸，或得名譽頭銜，就連名人賽也從2008年起連續9年拿下冠軍，可惜在尋求10連霸的路上碰到小她9歲的藤澤里菜，這位18歲的年輕好手，2015年竄起，該年在本因坊就曾挑戰過謝依旻，當時謝依旻3比2險勝，去年兩人再度狹路相逢於本因坊，但此次謝依旻1比3拱手將頭銜讓人。

時隔半年，謝依旻與藤澤里菜第三度交手，戰場由本因坊轉換至名人，雙方在3月1日展開第一局對奕，藤澤里菜執黑中盤勝出，8日謝依旻在無退路的情況下執黑積極搶攻，藤澤里菜採取穩紮穩打的戰術應對，然而在左上角的實地正面交鋒中黑子出現漏洞，執白子的藤澤里菜反撲得手，最終以1子之差險勝，進而2比0搶下名人頭銜，目前三大賽已有2座頭銜落入她的手中，謝依旻只剩下棋聖5連霸在手。

(中時電子報)