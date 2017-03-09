獅友捐交通車 助身障者免奔波之苦

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國際獅子會300-C2區總監郭國輝（右二）代表獅友們捐贈交通車，由信望愛智能發展中心執行長林寶珍（左二）代表接受。（王文吉攝）

國際獅子會300-C2區募集獅友們的善款，捐贈交通車給信望愛智能發展中心。（王文吉攝）

台中市信望愛智能發展中心代步工具車齡老舊，為此，國際獅子會300-C2區獅友們籌募善款，協助汰換交通車，今日上午舉行捐贈儀式，由總監郭國輝代表捐車，心智障礙青年熱情迎賓演出，市府社會局副局長陳坤皇也到場見證，氣氛溫馨歡樂。

信望愛智能發展中心執行長林寶珍表示，唯有透過交通車代替心智障礙者的雙腳，才能陪伴他們走出家庭，到中心接受療育、復健與訓練，融入社區參與活動。陳坤皇則感謝國際獅子會的愛心與奉獻，他表示，交通車能讓身障者免受通車之苦，落實日托照顧服務。

郭國輝說，近年來善款資源分散，造成信望愛中心經費短缺，去年國際獅子會300-C2區獅友們共同規劃「愛的接力賽～105年慈善募款音樂會」活動，募得150萬元心智障礙專業服務經費，並以部分善款汰換交通車，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多社會大眾發揮愛心。

(中時)