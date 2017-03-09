炸不怕！ 三星手機仍以3億銷量稱霸全球

三星成為去年全球手機銷售量霸主。（圖/美聯社）

去年度因電池爆炸而鬧上國際版面的三星（Samsung），在經歷重挫與外界看衰的壓力下，卻依然稱霸全球手機市場。根據一間國際顧問公司的調查數據顯示，三星以年銷量3.08億支，擊敗勁敵蘋果（Apple）和大陸的華為，成為去年度全球最大手機製造商。

據韓聯社（Yonhap news）報導，由知名顧問公司「戰略分析」所作的最新調查報告，向外界宣告，去年度全球手機銷量的霸主，正是受到電池爆炸而屢上國際版面的三星電子，以總銷量3.08億支，擊敗蘋果、華為、小米和OPPO等知名品牌。以iPhone獨走全球的蘋果，則以2.15億支銷量名列第二；大陸華為則繳出1.38億支的成績，位居第三名。但若以利潤來說，搶下首位的三星，銷售利潤為83億美元（約2,576.5億台幣），佔全球智慧手機利潤的14.6%，遠遠落後於第二名的蘋果。蘋果雖然讓出銷量官軍，但在利潤一塊，卻以449億美元（約1.39兆台幣）傲視群雄，一家獨得近8成的全球手機利潤。

近年來異軍突起的大陸品牌OPPO，也是未來外界關注的焦點之一。（圖/新華社）

隨著近年來中國自有品牌的崛起，讓過往獨霸全球的蘋果與三星倍感壓力，包含華為、小米、OPPO、VIVO等品牌，不僅以低價手機搶市佔率，最近亦開始搶攻中高階與商務市場，正式威脅三星與蘋果的市占率。華為去年靠手機賺進9.29億美元（約288.4億台幣），佔全球市場1.6%；而新竄起的OPPO與Vivo則分別搶下1.5%與1.3%的全球利潤比重。隨著大陸勢力向外擴張，以及一帶一路的戰略方向，大舉布局東南亞、南亞、非洲等地的大陸手機廠商，後勢發展將不容小覷。

(中時電子報)