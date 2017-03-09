掌文化總會 總統將談文化是兩岸溝通橋梁

總統蔡英文今天下午將出席文化總會會員大會，據了解，總統預計闡述兼任文化總會會長的意義，將深植台灣文化實力，此外，兩岸之間的互動，文化是溝通交流最好的橋梁。

中華文化總會下午在公務人力發展中心召開第七屆執委諮委會，出席人數過半，會議約在2時13分召開，總統蔡英文、準文總會長預計在3時55分致詞，將首次以會長身分發表致詞。

據了解，蔡總統在致詞時，預計闡述文化總會的任務，以及她兼任文化總會會長的意義，就是在施政優先順序當中，政府對文化工作扎根、發展及推廣，有最高程度的重視。

蔡總統預計將提到，文化總會另一個更重要的任務，就是建構和發揚在地文化；未來也會持續提升和深植台灣的文化實力、加強台灣與國際的文化交流。

蔡總統預計提到，各個領域的文化創作者，在國際上有亮眼表現時，他們就成功地把台灣文化帶到國際社會的視野當中。未來，更要在這些優秀創作者所立下的基礎之上，重新打造台灣清晰的文化形象。在新南向政策中，也讓文化交流扮演更關鍵的角色。

另外，先前，外界關注，文化總會是否將在兩岸交流扮演重要角色。

據了解，蔡總統可望提到，兩岸之間的互動，深刻影響兩岸人民的生活，彼此雖然有分歧，但更有互利合作的空間，文化就是彼此認識、溝通交流最好的橋梁。1060309

(中央社)