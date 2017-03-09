掌文化總會 總統將談文化是兩岸溝通橋梁
總統蔡英文今天下午將出席文化總會會員大會，據了解，總統預計闡述兼任文化總會會長的意義，將深植台灣文化實力，此外，兩岸之間的互動，文化是溝通交流最好的橋梁。
中華文化總會下午在公務人力發展中心召開第七屆執委諮委會，出席人數過半，會議約在2時13分召開，總統蔡英文、準文總會長預計在3時55分致詞，將首次以會長身分發表致詞。
據了解，蔡總統在致詞時，預計闡述文化總會的任務，以及她兼任文化總會會長的意義，就是在施政優先順序當中，政府對文化工作扎根、發展及推廣，有最高程度的重視。
蔡總統預計將提到，文化總會另一個更重要的任務，就是建構和發揚在地文化；未來也會持續提升和深植台灣的文化實力、加強台灣與國際的文化交流。
蔡總統預計提到，各個領域的文化創作者，在國際上有亮眼表現時，他們就成功地把台灣文化帶到國際社會的視野當中。未來，更要在這些優秀創作者所立下的基礎之上，重新打造台灣清晰的文化形象。在新南向政策中，也讓文化交流扮演更關鍵的角色。
另外，先前，外界關注，文化總會是否將在兩岸交流扮演重要角色。
據了解，蔡總統可望提到，兩岸之間的互動，深刻影響兩岸人民的生活，彼此雖然有分歧，但更有互利合作的空間，文化就是彼此認識、溝通交流最好的橋梁。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。