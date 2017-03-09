衛福部證實 偽藥原料來自大陸

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降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥風波，衛福部長陳時中今證實，偽藥原料來自中國大陸，立委追問，既已掌握偽藥集團進貨原料，還可能出現什麼偽藥，陳時中則答不上來。

立法院衛環委員會今天邀請陳時中列席備詢，多數時間聚焦在「冠脂妥」偽藥風波。

民進黨立委劉建國質詢時表示，偽藥集團不會只做一種偽藥，要求陳時中說明，偽藥集團原料從哪來，以及根據他們進貨的原料，還可能仿冒成哪些藥物？

陳時中表示，因此案涉及犯罪，相關事證都已交檢調單位掌握，食藥署則是負責相關查核、行政作業，偽藥原料則是來自中國大陸，至於偽藥集團進貨的原料還可能假冒成什麼藥物，他一時語塞答不出來。1060309

(中央社)