媒體指陳菊砲打黨中央 洪耀福否認

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外傳高雄市長陳菊在總統蔡英文午宴上砲打民進黨中央，民進黨秘書長洪耀福（前）9日在嘉義縣表示，當天聚餐氣氛融洽，大家愉悅交換意見，沒有媒體報導內容狀況。中央社記者黃國芳攝 106年3月9日

外傳高雄市長陳菊在總統蔡英文午宴上砲打民主進步黨中央，民進黨秘書長洪耀福今天在嘉義縣表示，當天聚餐氣氛融洽，大家愉悅交換意見，沒有媒體報導內容狀況。

媒體報導，2月27日總統蔡英文請各派系要角到官邸用餐，陳菊當著蔡總統的面砲轟黨中央，指有人說她在農漁會選舉中，為支持民進黨籍立法委員劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派，而沒支持同陣營人士。

洪耀福表示，黨內初選時，黨內人士競爭激烈，難免緊張，這很正常，黨中央會以公平公正方式維持黨內初選遊戲規則和過程。

他說，民進黨多元，黨內人士本來就較草莽一點，不同意見或看法也較激烈。

嘉義縣朴子市松華里龍安宮主祀五府千歲，殿內虎爺獲皇帝敕封「虎爺將軍」，神威顯赫，洪耀福代表兼任民進黨主席的蔡總統到場，在嘉義縣長張花冠等陪同下，致贈廟方「惠澤佑民」匾額。1060309

(中央社)