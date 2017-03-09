二峰圳被破壞竟缺水 屏府斥資千萬修復

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位於屏東來義鄉的二峰圳灌溉工程，94年來川流不息，但卻因河床降低、疏濬工程重車出入頻繁及汛期時洪水挾礫石衝擊，今年出現缺水現象，屏東縣政府斥資近千萬元正在修復。

二峰圳1923年由日本水利技師鳥居信平建造，以「地下堰堤」的方式收集林邊溪河床下的伏流水歷經了94年，從建造以來不曾中斷過，2008年提報文化資產審議，通過為「文化景觀」保存維護。

94年未曾中斷的二峰圳，近年水量逐漸降低，今年還出現缺水情形，讓部落居民很驚訝，為了搶救珍貴水利資源文化資產，屏東縣政府花新台幣近千萬元進行修復工程，將在今年5月汛期前完成修復。

國立屏東科技大學工學院院長丁澈士指出，過去二峰圳的流量在豐水期間每天有25萬噸，枯水期也有7萬噸，近年來，因河床降低，加上疏濬工程重車出入頻繁及汛期時洪水挾礫石衝擊，導致廊道地下堰體裸露受損，集水廊路因此填滿砂石阻塞，影響供水功能。1060309

(中央社)