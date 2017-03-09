吳進木辦中南美洲利基產業拓銷團記者會

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駐秘魯代表吳進木（左）當地時間8日偕同經濟組長謝秀萍洽邀秘魯重要媒體記者，說明今年3月11至15日「2017年中南美洲利基產業拓銷團」來秘魯舉辦貿洽會活動之情形。（駐秘魯代表處提供）中央社 106年3月9日

駐秘魯代表吳進木當地時間8日偕同經濟組長謝秀萍洽邀秘魯重要媒體記者，說明今年3月11至15日「2017年中南美洲利基產業拓銷團」來秘魯舉辦貿洽會活動之情形。

吳進木強調，今年外貿協會召集50家廠商組團前來拓銷秘魯市場，較去年增加50%，顯見臺灣企業家看好秘魯商機。謝秀萍隨後說明該拓銷團特殊或潛在利基產品包括機械三輪車、綠能產品、汽配產品等，此外也將與秘魯工程師協會共同舉辦「綠能座談會」，盼與秘魯產業界建立合作關係或覓獲商機。

記者會出席人數計20餘人，紛就臺秘雙邊貿易、臺灣對秘魯潛在投資產業、臺灣與中國大陸關係等提問。會後，吳進木並接受秘魯電視台（Canal Peruano）及成功日報（Diario Exitoso）記者專訪，呼籲秘魯政府及企業界重視臺灣廣大市場，洽簽經貿協議，以利拓銷秘魯產品。1060309

(中央社)