吳進木辦中南美洲利基產業拓銷團記者會
駐秘魯代表吳進木當地時間8日偕同經濟組長謝秀萍洽邀秘魯重要媒體記者，說明今年3月11至15日「2017年中南美洲利基產業拓銷團」來秘魯舉辦貿洽會活動之情形。
吳進木強調，今年外貿協會召集50家廠商組團前來拓銷秘魯市場，較去年增加50%，顯見臺灣企業家看好秘魯商機。謝秀萍隨後說明該拓銷團特殊或潛在利基產品包括機械三輪車、綠能產品、汽配產品等，此外也將與秘魯工程師協會共同舉辦「綠能座談會」，盼與秘魯產業界建立合作關係或覓獲商機。
記者會出席人數計20餘人，紛就臺秘雙邊貿易、臺灣對秘魯潛在投資產業、臺灣與中國大陸關係等提問。會後，吳進木並接受秘魯電視台（Canal Peruano）及成功日報（Diario Exitoso）記者專訪，呼籲秘魯政府及企業界重視臺灣廣大市場，洽簽經貿協議，以利拓銷秘魯產品。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。