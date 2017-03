Albee填詞練轉音 甜唱美女與野獸

藝人Albee(右)與音樂製作人黃聖萊(左)合唱自填中文詞的「美女與野獸」主題曲,9日在臉書發表MV,Albee說,黃聖萊一見面就教她轉音,學了近1小時,直呼在陌生人面前亂轉音好害臊。(時代創藝提供)中央社記者王靖怡傳真 106年3月9日

藝人Albee與音樂製作人黃聖萊合唱自填中文詞的「美女與野獸」主題曲,今天在臉書發表MV,Albee說,黃聖萊一見面就教她轉音,學近1小時,直呼在陌生人面前亂轉音好害臊。

迪士尼真人版電影「美女與野獸(Beauty and theBeast)」16日將在台上映。從小愛看迪士尼動畫的Albee,最愛「美女與野獸」,光看預告片就直喊「美翻了、真的好感動」,電影上映一定會去朝聖。

Albee中午在社群網站臉書(facebook)發表與黃聖萊合唱「美女與野獸」主題曲「Tale As Old As Time」中文版MV,原來在電影公司公布中文主題曲由藝人田馥甄(Hebe)和井柏然合唱前,身為迪士尼鐵粉的Albee就和黃聖萊決定合作改成中文詞。

談起合作緣起,先是黃聖萊透過友人邀Albee合作,剛好Albee有同樣想法,就一口答應,沒想到忙了近兩個月,從填詞、錄音到MV拍攝的燈光、梳化、攝影及影片後製,全都要自己來,就連拍攝場地也是Albee曾駐唱的小酒館。

黃聖萊表示,之前聽Albee自彈自唱,覺得Albee聲音很柔和,適合唱童話般歌曲;Albee笑說,「你找對人了,我超愛這部電影。」

兩人初次見面就是在錄音室,一見面黃聖萊就教轉音,Albee坦言第1次見面就在陌生人面前亂轉音,實在很害臊,她學轉音近1小時,再花4個多小時錄音。MV終於推出,讓她開心在臉書分享,粉絲紛紛留言稱讚好聽。1060309

