Albee填詞練轉音 甜唱美女與野獸

藝人Albee（右）與音樂製作人黃聖萊（左）合唱自填中文詞的「美女與野獸」主題曲，9日在臉書發表MV，Albee說，黃聖萊一見面就教她轉音，學了近1小時，直呼在陌生人面前亂轉音好害臊。（時代創藝提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月9日

藝人Albee與音樂製作人黃聖萊合唱自填中文詞的「美女與野獸」主題曲，今天在臉書發表MV，Albee說，黃聖萊一見面就教她轉音，學近1小時，直呼在陌生人面前亂轉音好害臊。

迪士尼真人版電影「美女與野獸（Beauty and theBeast）」16日將在台上映。從小愛看迪士尼動畫的Albee，最愛「美女與野獸」，光看預告片就直喊「美翻了、真的好感動」，電影上映一定會去朝聖。

Albee中午在社群網站臉書（facebook）發表與黃聖萊合唱「美女與野獸」主題曲「Tale As Old As Time」中文版MV，原來在電影公司公布中文主題曲由藝人田馥甄（Hebe）和井柏然合唱前，身為迪士尼鐵粉的Albee就和黃聖萊決定合作改成中文詞。

談起合作緣起，先是黃聖萊透過友人邀Albee合作，剛好Albee有同樣想法，就一口答應，沒想到忙了近兩個月，從填詞、錄音到MV拍攝的燈光、梳化、攝影及影片後製，全都要自己來，就連拍攝場地也是Albee曾駐唱的小酒館。

黃聖萊表示，之前聽Albee自彈自唱，覺得Albee聲音很柔和，適合唱童話般歌曲；Albee笑說，「你找對人了，我超愛這部電影。」

兩人初次見面就是在錄音室，一見面黃聖萊就教轉音，Albee坦言第1次見面就在陌生人面前亂轉音，實在很害臊，她學轉音近1小時，再花4個多小時錄音。MV終於推出，讓她開心在臉書分享，粉絲紛紛留言稱讚好聽。1060309

(中央社)