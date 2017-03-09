迎接植樹節 宜蘭市公所11日贈苗木
為迎接植樹節到來，宜蘭市公所將於11日上午9時30分起在變龍園區舉辦「雞來運轉、植得熊讚」活動，民眾可以憑今年統一發票兌換苗木。
市公所今天說，這場活動當天將與林務局羅東林區管理處共同提供1300株各式苗木（桂花、含笑、杜鵑、紅含笑、茶花），民眾可以憑3張今年統一發票，兌換1株苗木，一次可領3株。
宜蘭市長江聰淵表示，當天活動還安排有社區綠美化植樹、路燈認養表揚活動。此外，為呼應3月植樹月，今年不再只是1天的植樹活動，公所將從3月18日至4月1日，先後在泰山社區、進士社區與新生社區，推廣與落實植樹環境綠美化，鼓勵大家植樹綠美化從家園做起。1060309
(中央社)
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