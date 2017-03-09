查驗中心行政法人化報告 段宜康批不及格

立法院今天審查國家藥物審查中心設置條例草案，朝野立委幾乎一面倒提出質疑，會議主席、民進黨立委段宜康在立委們詢答結束後，批評整個報告不及格，要求衛福部正面看待。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會上午聯席審查「國家藥物審查中心設置條例草案」。衛福部政務次長兼財團法人醫藥品查驗中心董事長何啟功說，推動設立行政法人「國家藥物審查中心」，因食品藥物管理署（簡稱食藥署）與查驗中心之間跨單位審查流程與管理，容易產生不必要的行政資源耗損。

他並表示，仰賴捐助與委辦計畫支持營運經費不穩定、人員流動率高。

民進黨立委林淑芬質疑，依照現行規定，用人用錢都沒問題，行政法人化絕非錢不夠、人不夠，而是加速藥品審查制度；其次，草案規定，董監事會組成包括民間企業經營，藥商、藥廠人員可擔任董監事且沒有比例限制，這個中心的中立性不會被質疑嗎？

國民黨立委蔣萬安質疑，行政法人化後變成有權無責，且目前藥品審查速度也比其他國家快；朝野立委幾乎一面倒的聲音，會議主席、立委段宜康罕見在會議結束前發表一段談話，批評衛福部的報告是「不及格」的報告。

段宜康說，人員流動率大是因薪資嗎？為何現在不能改善，行政法人化後就能改善，沒有任何數字或具體說明，顯然沒有說服力；縮短藥物審查時程，現在審查效率不好嗎？為何變成行政法人後可提高經費，現在做不到？報告不及格要求衛福部正面看待。1060309

(中央社)