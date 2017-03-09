獄政改革 法部：一人一床4年零超收

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法務部長邱太三今天表示，獄政改革部分，推展「一人一床、4年零超收、提升監所人權」目標，改善收容人居住品質，另將假釋透明化，讓被害人與社區參與，假釋決定有司法救濟。

此外，將跨域結合企業技訓，輔導證照取得，支援長照需求，也會引進教誨志工，推動家庭支持方案，兼顧教化與戒護。

司改國是會議分組5組會議已陸續展開，司改國是會議將在6月登場，法務部繼之前主動宣示檢察系統改革後，今天就獄政改革提出宣示，由部長邱太三召開記者會說明。1060309

(中央社)