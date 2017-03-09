林書豪頂怪怪頭 再度演電視劇

美國職籃NBA布魯克林籃網隊明星後衛林書豪又有驚人之舉了，這回他頂著曾被美國媒體評價史上最瘋狂的髮型，在情境電視劇「菜鳥新移民」客串一角。

林書豪上回在「菜鳥新移民」（Fresh Off The Boat）客串是2015年的往事，當時他在戲裡飾演工廠小工「小趙」，與戲裡的男主角組裝披薩中間的白色小桌，兩人邊組裝邊聊天。

這回林書豪則是與劇中演員穿戴1980年代的復古造型，劇情則是由男主角朴藍道（Randall Park）飾演的路易斯．黃，計劃找死黨歡度臭男生周末但卻被呼攏，原來死黨們早就買好啤酒在他的房裡，等他現身喝暢快。

林書豪參與演出的劇集將在下周播出，不過他的個人推特頁面infinity88已經有轉載劇照，可先睹為快。1060309

(中央社)