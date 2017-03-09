台鐵331人將記過 不利考績升遷
台鐵確定懲處春節未依規定出勤331人，其中235人記一大過、6人兩小過、90人一小過，台鐵說，只要有記過，考績與升遷都會受影響。
台鐵人事室代理主任卓有章說明，根據公務人員考績法規定，記一大過者，當年考績不能乙等以上，也就是只能列丙或丁。
不過，考績法也有功過相抵制度，如果當年有記嘉獎，一個嘉獎可抵一次大過，最後考評時，考績仍有機會達乙等以上，但大過的記錄一直存在。
另若受懲處者年度考評時，除了一大過還有其他如申戒等懲罰案，嘉獎只能從較的懲罰折抵，考績還是無法列乙等以上。
至於被記兩小過或一小過者，公務員考績法中並無明確規範考績的評定，但卓有章表示，只要員工有記過，台鐵在考績與升遷上都會納入考量。1060309
(中央社)
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