鐵路高架帶動區域發展 站前商場開幕
看準鐵路高架化將帶動台中市整體發展，台中秀泰廣場站前店今天開幕，影城結合商場，台中市副市長張光瑤表示，秀泰廣場開幕是台中大代誌，符合台中市政府「舊城再生」概念。
開幕儀式上午現場鑼鼓陣、舞獅陣，熱鬧萬分。
張光瑤表示，幾年前，他在這裡行走時，許多人問正在興建的建築物到底要幹嘛？他常回答，時間到了，不簡單的事就會出現。
張光瑤說，市府推動「舊城新生」，柳川、綠川整治後，現在輪到干城地區，秀泰廣場開幕不只增加就業機會，也多了看電影、親子同遊場所，將舊城區變繁華地。
秀泰集團董事長廖治德表示，看好鐵路高架化帶動台中整體發展，秀泰集團進軍台中，要打造不一樣的商場，將提供800個工作機會。
秀泰廣場占地1萬4000坪，有17個放映廳的電影院、百貨及連鎖餐飲，開幕首日祭出「99元看電影」活動，一早6時已有民眾排隊，長長人龍環繞商場外圍，秀泰廣場預計將售出1萬5000張票。1060309
(中央社)
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