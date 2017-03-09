躲警竟逃到律師樓 毒犯判刑10月

新竹市陳姓毒品人口，去年8月在住處吸毒後，隔天帶著針筒到桃園閒晃，在路上遇上警方巡邏，立刻心虛想走，被員警眼尖盯上，上前盤查時陳拔腿就跑，竟躲到李姓律師事務所的廁所內，警方追上後搜出被丟棄在馬桶的針筒及殘渣袋，地院依毒品累犯判陳10月有期徒刑。

陳男因毒癮接連入獄，2014年服刑1年5個月獲假釋出獄，不料出獄後又染上毒癮，假釋期間攜帶毒針趴趴走，不料被員警盯上，這次又得鋃鐺入獄。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)