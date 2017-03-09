《時來運轉》運彩報報之 英格蘭足總盃 槍手紅魔爭做一哥
英格蘭足總盃已有146年歷史，公認為是地球上最古老、規模也最大的足球比賽，英格蘭足球聯賽系統裡的所有球隊都可參加，2011-12年締造最高紀錄共763隊參賽，競爭激烈可見一斑。
足總盃採取單敗淘汰制，主客場和對戰組合由抽籤決定，但為求公平起見，如果平手將重賽一場，主客對調。重賽之戰仍然平手將加時30分鐘，還不分高下就以PK戰定勝負。
由於參賽隊伍多，業餘或半職業的低級別球隊將進行多達6輪的資格賽，勝出的32隊晉級第一輪，英甲和英乙共48隊從第一輪開始，英超和英冠共44隊則由第三輪加入。如此龐大的參賽陣容，加上又是一場過的淘汰賽，經常出現冷門賽果就不足為奇，低級別球隊扮演巨人殺手更是屢見不鮮。
英格蘭擁有4級職業聯賽，英甲和英乙等級別較低的球隊戰勝英超英冠球隊的勵志故事所在多有，非聯賽球隊淘汰職業球隊才更讓球迷嘖嘖稱奇。上一次有非聯賽球隊闖入16強已是2012-13賽季的盧頓，最終敗給當時在英冠的米爾沃而出局。今年則是史上首見有兩支非聯賽球隊晉級16強，同為第5級全國聯賽的林肯城和薩頓聯，雙雙寫下奇蹟。
薩頓聯在第2輪淘汰英乙球隊切爾騰納姆、第3輪重賽淘汰英甲球隊溫布頓、第4輪力克英冠球隊里茲聯，直到16強才敗給英超的兵工廠。林肯城則是第2輪戰勝英甲球隊奧德姆、第3輪重賽淘汰英冠球隊伊普斯維奇、第4輪再贏英冠球隊布萊頓、第5輪更大爆冷門作客擊敗英超球隊班來，是繼1989年的薩頓聯(又是他們!!)第3輪戰勝科芬特里城後，第一支淘汰頂級聯賽球隊的非聯賽隊伍。
林肯城8強的對手正是兵工廠，槍手的球迷也許會覺得運氣太好，連兩輪都避開強敵抽中非聯賽球隊，但會不會也意外成了林肯城的墊腳石誰也料不到。
今年的足總盃8強共有6支英超球隊，米德斯堡主場對曼城絕非一面倒的比賽，米堡在14-15賽季第4輪就曾以英冠球隊的身分作客淘汰曼城，本季在聯賽首循環交鋒，米堡作客也以1：1逼和藍月亮軍團，即使目前面臨保級壓力，也會在足總盃放手一搏，09-10賽季的樸次茅斯、12-13賽季的維根競技、13-14賽季的赫爾城和14-15賽季的阿斯頓維拉等球隊最終闖入決賽，都是鮮明例子。
切爾西對曼聯則是一場高手過招，穆里尼奧率領紅魔到前東家踢館，不論輸贏已是話題性十足。熱刺對英甲球隊米爾沃以及槍手對林肯城都是英超球隊有主場優勢，理應可以稍微看好一些。
兵工廠和曼聯各贏得12座足總盃冠軍並列第一，而且都是19次踢進決賽也領先群雄，最近3年的冠軍也是由槍手(13-14、14-15)和紅魔(15-16)包辦，兩隊本季在英超爭冠機會都不大，足總盃將成為雙方最後的希望。
(中時電子報)
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