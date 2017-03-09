朴槿惠是否下台 彈劾案明揭曉
韓國總統朴槿惠(Park Geun-hye)遭彈劾，將於明日(10 日)早上11點(台灣時間早上10點)宣布判決結果，全案將進行直播。
據《韓聯社》(Yonhap News Agency)報導，韓國總統朴槿惠明天將面對她命運的時刻，憲法法庭10日早上11點將宣判她是否被解職，屆時如果朴槿惠下台，韓國就必須在60天內，再選出新任總統。如果彈劾案遭到駁回，目前遭停職的朴槿惠就會立刻被復職，而她的任期到明年2月。
朴槿惠因為閨密干政事件，韓國國會去年12月9日通過針對朴槿惠彈劾動議，暫停她的總統職權，憲法法院必須要在180天內做出最終裁決，韓國彈劾案宣判將循2004年盧武鉉遭判先例，舉行全國直播。盧武鉉當年彈劾案遭駁回，他當時立刻被恢復總統職權，直至任期期滿。
觀察家指出，如果彈劾案遭駁回，朴槿惠復職，也可能無法正常行使總統職權，因為崔順實(Choi Soon-sil)干政的醜聞，已經讓她失去韓國人民的信心，
如果朴槿惠遭解職下台，那麼她勢必面臨檢方調查，針對接受三星副會長李在鎔賄絡案進行調查。
(中時電子報)
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