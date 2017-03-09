新北市內綠色保育驚喜-東方蜂鷹 三芝養蜂生態教學-牧蜂農莊

圖：新北市農業局洪勝雄提供

牧蜂農莊位於新北市三芝區，園區佔地三甲，主要以養蜂為主。園區主人簡德源原本是職業30年的水泥師傅，有感於現在農村人口老化，小朋友都在都市水林叢林裡生長，對於環境原始的生態反而陌生，加上一般民眾對於真假蜜的誤解，於是決心把原本的田野養蜂規劃成具備觀光、遊憩、教學的體驗農場，開放給家長及小朋友參觀，希望藉由園區內豐富的自然生態讓小朋友瞭解到蜜蜂的世界，以其他原生動植物的樣貌，很多人知道蜂蜜，卻不知道蜂蜜如何產生？也藉由農場的開放，希望讓民眾知道蜂蜜產生的歷程，進而將蜜蜂的產物-蜂蜜，與食物做結合，推廣蜂蜜的食農教學。

農場內除畜養500箱蜂蜜外，因應不同的時節做不同的耕種，以有機農法施作，在冬季種植筊白筍，是三芝最負盛名的美人腿，春夏季蓮花池開花，冬天則取蓮藕食用、夏季芭蕉、秋季蜂箱旁的柚子樹結柚子、夏季5月金針花，生態豐富，吸引6-6隻極罕見的侯鳥「東方蜂鷹」成為駐場的留鳥，日前更在市府輔導下，通過綠保標章檢驗與慈心有機認證雙標章，在現在全世界蜂蜜大量減少的狀況下，更具生態教育意義。

圖：新北市農業局洪勝雄提供

另外目前農莊，由青農簡誌良三兄弟與父親共同經營，也立下青年回鄉從事農業的典範。

(中時電子報)