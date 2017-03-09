彰化二水車站前惡少砸車 警方要究辦
彰化縣二水鄉火車站前7日晚間發生一起砸車事件！多名黑衣人、白衣人持棍棒凶狠砸車，不少民眾受到驚嚇，奇怪的是，受害車主竟未報案，有路人拍下砸車「惡少砸車」過程PO網。警方表示，已掌握砸車人並通知被害人進行調查，若雙方未和解將依社會秩序維護法究辦。
警方調查，受害車主是一名林姓女子，7日晚間9點30左右，一群惡少突然現身火車站前，拿著棒球棍對著她的停放民宅門口的小客車猛砸，頓時吆喝及棍棒敲擊聲此起彼落，驚動鄰居報案。警方聞訊趕到現場，但砸車的惡少早已鳥獸散，不知去向。
「惡少砸車」的畫面，是在今天被民眾po到「彰化踢爆網」等社群網站，畫面裡約有5名身穿黑衣人、白衣人，分持球棍對著停放的轎車猛揮，全程1分多鐘，整台車被砸得稀巴爛。
田中警分局二水分駐所長黃鴻泉表示，初步調查，這場砸車事件，疑似起因於兄弟間的財務糾紛，被害女子為當事人哥哥的乾妹妹，至於是誰教唆砸車，需要進一步了解。
黃鴻泉說，警方已通知女車主希望到案說明，但女車主一直推拖。他強調，儘管如此，砸車人士一定要跟車主取得和解，否則警方還是會依社會秩序維護法究辦。
(中時)
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