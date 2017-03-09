范瑋琪在包包裡搜出這個 大驚秒奔回家

范范、黑人與飛翔兄弟深得網友喜愛（圖／翻攝自fanfan IG）

范范搜出奶嘴，直呼感應兒子呼喚要立刻回家。（圖／翻攝自fanfan IG）

范范本月18日在深圳開唱。（圖／中時資料照片）

范瑋琪（范范）去年約滿後將心力放回飛飛、翔翔兩個寶貝兒子身上，近日宣布復出開唱，但內心仍相當惦記兩個兒子，今(9日)忙準備巡演的她透露在包包裡發現兒子的奶嘴，讓她內心一驚說：「兒子在召喚我了，媽媽收到了，立刻回家！」網友也笑翻直喊：「好有愛」。

最近正緊鑼密鼓準備本月18日深圳首場開唱的范范，日前出席公開活動時，透露這次再站上舞台，砸了約台幣6位數訂製專屬麥克風跟耳麥，她笑稱說得向老公陳建州（黑人）請款，因自己名下沒財產，還開玩笑威脅黑人：「你絕對不可以跟我離婚」。

最近為演唱會偶爾會暫時卸下母親身分的范范，昨到北京宣傳新曲，剛則透露在包包內發現兒子最愛的奶嘴，直說感受到兒子召喚了，要立馬手刀回家，以防兒子哭哭，粉絲則回：「是飛翔偷放進去的嗎」、「忙完工作又要回家陪Baby辛苦了」、「是時候戒了」。

(中時電子報)