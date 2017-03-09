10個症狀告訴你 該去旅行了

對小事不耐煩？做事常常出包？到家門口卻不想回家？生活種種跡象可能都是一些提醒你調整的暗號，如果出現以下這10種症狀，意味著你可能該安排一場旅行，去走一走了。

生活需要不斷調整與適應，有時它會給一些暗示，可能來自身邊的人，可能是健康出現信號，提醒你該主動讓自己調整一下狀態，有什麼比一次旅行更能調整狀態呢？一次精彩的旅行，有助於讓你對生活產生全新感觸。旅行搜尋網站Skyscanner認為，如果出現這10種生活跡象就是一種暗號，代表你該去旅行走走了，同時也幫忙推薦最適合的目的地。

1.所有的小事都被放大化：

工作中總會遇到麻煩，當你發現一件小事情，卻令你無比煩躁，當你脫口而出，「你怎麼就不明白啊？」或是「我不是跟你說過了嗎？」，可能，你離麻煩也不遠了，很明顯地，你需要時間靜一靜。推薦目的地：台灣清境農場，絕對夠清淨，還有美食療癒。

2.周圍朋友紛紛來關心你：

當你發現最近經常有人問「還好嗎？」，就要警惕了，也許你自己都沒有察覺，你在釋放一些異常的信號，比如很少更新動態，或者和同事吃飯時話變少了，就算你自己並沒有感覺什麼不對，但還是要相信身邊的人是你的一面鏡子，尤其是每天占據你8小時相處的同事。推薦目的地：越南芽莊，美食、美景、休閒、娛樂、運動、溫泉，心情立即美美的。

3.做事情不停出錯：

天哪！反覆檢查了3次，還是有錯字，或者有某個數據填錯了、帶錯文件，接二連三這種症狀可能來自心不在焉，這時，你需要按下暫停鍵，必須來趟說走就走的旅行。推薦目的地：韓國，地方小，服務熱情周到，旅遊成熟度高，不必太操心。

4.生活態度很悲觀：

對什麼都提不起興趣，好像一切都沒意思？覺得自己在做的工作沒價值，整個人生好像一事無成，當這些念頭出現在你腦海裡，就離崩潰邊緣不遠了。首先，專家建議最有效的方法是多與朋友聊天，說說你的感受，並下定決心，走出家門，跳出熟悉的生活圈。推薦目的地：西班牙，繽紛的色彩和充滿想像力的建築，去看看不同的世界。

5.總想領點辦公用品:

當你發現去行政部門或是領辦公用品的地方，會站在貨架前思考半天該拿些什麼？是不是缺個名片夾？筆到底需要不需要呢？其實，這可能是壓力狀態的表現之一。接下來，很可能傾向於自閉，然後不想幫助別人。可以安排自己去旅行，哪怕只是一個周末的短途郊遊。

推薦目的地：日本，全世界最適合淘文具的國家，買點小物件改善一下辦公環境。

6.身體疼痛的跡象：

後背疼、肩膀疼、頭疼、眼睛乾澀，這些跡象都是身體在發出「需要休息一下」的訊號。研究指出，高強度的工作、或是工作上的不順心，還有完成任務過程中遇到的種種障礙，都會引發的心理上的負面感受，甚至導致生理疼痛。

推薦目的地：泰國，好好享受一下純正的泰式SPA吧！

7.腸胃不好很脆弱：

胃痛、胃脹、腹瀉還有食之無味？許多人面臨壓力時，很容易反應在胃口和消化上，因為焦慮的情緒會影響人的內分泌，腸胃會變得脆弱敏感。事實上，腸胃不好的人，也更容易產生情緒問題。

推薦目的地：新加坡，美食天堂，好好犒賞一下你的胃，但別吃太辣了！

8.晚上睡不著覺、失眠：

工作量過大反而會令人更加睡不著覺，睡眠障礙也說明工作量飽和，讓人神經保持緊張，相信大家都體驗過躺在床上，但腦袋裡還是思緒萬千的感覺，躲在家裡睡大覺，只會讓你更難受，在旅途中保持一個有節奏的作息，效果更佳。

推薦目的地：澳大利亞，氧含量高，很容易就進入深睡眠。

9.到家門口卻不想回家:

開車到家門口，總是不想立刻回家？想享受片刻的安靜和私人時光。其實，你是用這種方式短暫地逃避現實，說明在辦公室的一整天情緒很緊繃。健身是個好方式，慢跑45分鍾或散步1個半小時，都很有效，其他緩解方式還包括去旅行。

推薦目的地：美國，適合開車自駕的地方，視野開闊讓人心曠神怡。

10.想不起來為什麼換了這份工作：

已經忘記當初為什麼要來這家公司，每天辛苦工作是為什麼？這時不僅需要休假旅行，還需要在路上好好思考一下人生規劃。你已經麻木到想不出工作對你而言的價值了，想想你的家人和生活現實，或許能幫你找回一點鬥志和動力。

推薦目的地：香港，快節奏的生活，同時感受下購物天堂的物質刺激。1060309

(中央社)