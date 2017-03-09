台師大室外籃球場 周六下午2時到6時不收費

台師大戶外籃球場周六、周日要收費，引發抗議。台師大和附近居民協調後決定，周六下午2時至6時，室外籃球場將開放給一般民眾免費前來打籃球，但周六、周日其他時間則仍維持收費。

台師大表示，原本室外籃球場平日周一至周五晚上6時至9時，就開放給一般民眾進來免費使用，現在周六下午2時至6時比照辦理，以敦親睦鄰。

不過，周六、周日其他時間，台師大室外籃球場仍將收費，校外人士如包兩個全場，收費為4小時場地費3200元、加班費1200元，惟借用可從1小時開始借用，計價費用為800元、加班費300元，平均一個全場1小時費用為550元。

此外，台師大又說，校內學生包場價格比較低，平均1小時為275元，但若從事公益活動或學校主辦的校內活動，事先向體育室申請，可享折扣或免費。

(中時)