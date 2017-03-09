台師大室外籃球場 周六下午2時到6時不收費
台師大戶外籃球場周六、周日要收費，引發抗議。台師大和附近居民協調後決定，周六下午2時至6時，室外籃球場將開放給一般民眾免費前來打籃球，但周六、周日其他時間則仍維持收費。
台師大表示，原本室外籃球場平日周一至周五晚上6時至9時，就開放給一般民眾進來免費使用，現在周六下午2時至6時比照辦理，以敦親睦鄰。
不過，周六、周日其他時間，台師大室外籃球場仍將收費，校外人士如包兩個全場，收費為4小時場地費3200元、加班費1200元，惟借用可從1小時開始借用，計價費用為800元、加班費300元，平均一個全場1小時費用為550元。
此外，台師大又說，校內學生包場價格比較低，平均1小時為275元，但若從事公益活動或學校主辦的校內活動，事先向體育室申請，可享折扣或免費。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。