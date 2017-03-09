《時來運轉》運彩報報之 美洲組登場 經典增星光
2017世界棒球經典賽熱鬧開打，在韓國與日本舉辦的A、B組預賽戰的方興未艾，緊接在週末登場的墨西哥與美國組賽程將更為精彩！奪冠呼聲最高的美國與多明尼加同在C組廝殺，而擁有一級強投豪打的委內瑞拉、波多黎各及墨西哥更一齊編在D組，真可謂越往後看越顯經典！
週六(3/11)早上10點，委內瑞拉將迎戰波多黎各，這場賽事是表訂D組第二戰，前一天墨西哥對戰義大利將產生一支勝隊，因此委波之役贏球的一方將佔據較有利地位。委內瑞拉不無可能排出陣中王牌F.赫南德茲抓下這場關鍵賽事，倘若如此，以他在大聯盟展現的強勢壓制力，會推薦玩家在「主、客隊大小」方面大膽投注後攻的主隊波多黎各「小分」選項。至於「不讓分」玩法，當然該投靠委內瑞拉！
隔天週日(3/12)早上7點30分，本屆賽前被評估戰力最強的美國就要正面遭遇多明尼加！兩隊在此前將先分別對戰哥倫比亞與加拿大，一般預料都能正常過關取得一勝，因此此役勝方將成為率先奪得C組第2勝的隊伍，晉級情勢將大好，勢必拚戰到底。本場比賽玩法，則推薦彩迷投注兩隊總得分的「大」。原因無他！兩軍陣容打線一字排開，可以湊出超過10名2016年球季在MLB單季全壘打數超過20轟的強棒，同場炸裂機會不小，不買大真的對不起自己荷包。
週末過後，2017世界棒球經典賽逐漸邁入第二輪複賽階段，也可能有部份的組別需要進行加賽，此時對戰球隊多半戰力接近，預估賽事過程將格外緊繃，會產生1分纏鬥的機率也大幅提升，有信心且對「勝分差」玩法有興趣的彩迷，不妨將每日賽事串關，來做「勝分差1分」的包牌投注，以博取高額獎金。
(中時電子報)
關鍵字：經典賽
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