如何為兩岸關係留緩衝？ 羅智強給蔡總統這2點建議

面對當前兩岸關係困境，羅智強今於臉書發文，提供蔡英文2點建議。(圖/中時資料照，郭吉銓攝)

自蔡政府去（2016）年就任後，兩岸關係就轉趨冷凍，始終未有突破。對此，前總統府副秘書長羅智強今（9）日於臉書表示，一直以來他給蔡英文總統最大的兩個建議就是，「接受九二共識」與「在兩岸上正面肯定並感謝國民黨與馬英九的貢獻」，直言這樣並非是在找麻煩，而是為了台灣。

面對當前兩岸關係困境，羅智強今於臉書發文，提供蔡英文兩個建議。第一個是「接受九二共識」，羅智強認為只有接受它，才能為兩岸關係取得一個緩衝期，並有機會沿著前人步伐，讓兩岸關係往前走。

畢竟兩岸關係建構得來不易，羅智強認為蔡英文應該要有一個宏觀認知，可以站在馬英久的肩膀上，去把兩岸關係做得更好，「這既是兩岸的福祉，也是對蔡英文最大的祝福。」

至於第二個，「在兩岸上正面肯定並感謝國民黨與馬英九的貢獻」，羅智強表示，若蔡英文能對國民黨和馬英九過去做得對的地方，不吝給予肯定和讚美，大家就能看到其治國的高度和胸襟。

不過可惜的是，羅智強指出蔡政府執政以來一直反其道而行，對照馬英久在海外稱蔡為「我們的總統」，幫台灣向陸方喊話，兩人之間的高度立刻有所判別。

話鋒一轉，羅智強說道，「蔡英文髮夾彎都轉這麼多了，也不差多一個接受九二共識的彎了。」認為這建議實際上並非在找蔡英文的麻煩，因為即使接受九二共識，綠營支持者還是會埋單；反而是國民黨會更有壓力。

最後，羅智強表示，蔡英文若接受九二共識，兩岸關係的差別變小，蔡政府就得在其他方面更賣力的向人民證明其值得託付，「為了台灣，請蔡英文再思考吧！」

(中時電子報)