慶婦女節 竹市消防局做短片向女勇士們致敬

短片片段。（徐養齡翻攝）

救災英姿。（徐養齡翻攝）

女消防員值勤認真。（徐養齡翻攝）

新竹市消防局8日為慶祝婦女節，昨天特別製作向女消防員致敬的短片，吸引7000多次點閱觀看，不少民眾留言為消防員、鳳凰志工、婦宣等站在前線的女勇士們打氣加油。

這段短片雖僅有33秒，卻完整收集女消防員在值勤、救災、為民服務、宣導等動人瞬間，女消防員專注的神情，配上打火全副武裝，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，特別在婦女節推出，向女性們致敬。

(中時)