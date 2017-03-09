韓國名主持人金濟東現身反薩德 理由曝光

金濟東昨晚出席南韓當地反薩德集會。(取自微博)

南韓部署「薩德」防禦系統引發大陸官方激烈抗議，其實在南韓當地也有反對聲浪，昨晚韓國金泉市民就召開第200次集會抗議政府部署薩德，知名主持人金濟東也現身其中，還接受央視訪問，表達南韓民眾渴望和平的心聲。

一度與劉在石、姜虎東並列南韓三大MC的金濟東，2009年因在首爾廣場主持盧武鉉前總統的路祭，被認為是左派藝人而遭電視台打壓，手上節目也一個個被停掉。

不過政治性的封殺依舊打不倒，他說實話的信念，金濟東近幾年依舊遊走全國各地，進行政治演講，犀利批判政府過失。日前他出席抗議薩德集會，接受央視訪問時直言：「希望韓國市民的心聲、中國人民的心聲、這些期盼東北亞地區和平的心聲能夠匯聚在一起，我個人想韓國、中國人民，甚至美國人民，所期盼的也就是和平2字。」

而現場民眾在訪問中痛批南韓政府決定部署薩德，完全是被美國牽著走，並非為了人民利益，反而是部署薩德所引發的地區緊張，給老百姓帶來了戰爭風險。

(中時電子報)