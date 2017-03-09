邱太三：將推動四大獄政改革

矯正署長黃俊棠(左)、法務部長邱太三(右)說明獄政四大改革。(陳志賢攝)

法務部長邱太三認為獄政改革是司改的重要項目，今表示將推動獄政4大改革，包括1人1床，4年零超收；引進教誨志工，推動家庭支持方案；讓被害人與社區參與假釋審查，假釋決定有司法救濟；結合企業技訓，支援長照需求。

邱太三表示，監所長期超額收容，為推展1人1床方案，去年已完成增設9465床位，已有18監所達成1人1床目標。另預計2017至2020年分期完成台北、宜蘭監獄新擴建計畫，可增加容額2424名。另規劃彰化看守所遷建、雲林二監及八德外役監擴建計畫，預估可再增加容額4755名，屆時監所收容員額將達6萬4000名，4年內達零超收目標，促請每位收容人實際居住空間達0.7坪(2.314平方公尺)，提升監所人權。

此外，監所將結合志工團體，提升教化成效，至今年2月底，延聘教誨志工1279人及社會志工3144人，並有177個志願服務團體認養輔導3990名收容人。

另監所幫助受刑人重返社會，推動家庭支持方案，目前台中監獄「枕邊細語-為孩子說故事」製播計畫，以家有6歲以下學齡前兒童之收容人為主，製播枕邊故事交家屬或社福機構播放供孩童收聽，彌補失去父愛陪伴童年的孩子，未來將結合地方資源如廣播電台等，輔以智慧科技多元運用，重新鍊接收容人家庭支持網絡。

未來監所假釋審查，將規劃以影音或列席等方式讓被害人與社區參與。另方面，保障受刑人司法救濟權，對假釋之決定可提起行政爭訟。

另法務部已修訂受刑人監外作業實施辦法，建立受刑人監外技訓作業制度。規劃運用八德外役監經管土地，成立BOT轉區引進設置企業分廠。

矯正署每年編列約7000餘萬元，辦理各項技能訓練，協助受刑人取得職業證照，提升就業能力。其中因應長照需求，各監獄開辦照顧服務班，台中女監在長庚、國泰醫療機構資源挹注該監病床、輪椅、護理用假病人等技訓設備及法務部經費挹注下，預計今年與弘光科大及台中德康甲級養護中心合作，預計5月開課。

(中時)