焦糖哥哥曝蔡康永沒說的事：因為同志身份丟工作

焦糖哥哥曝因挺婚姻平權，受到很多謾罵。(圖／翻攝自焦糖哥哥、蔡康永臉書)

焦糖哥哥很多談定的工作，都被對方以違約取消。(圖／翻攝自焦糖哥哥臉書)

焦糖哥哥曝蔡康永也因同志身分錯失工作。(圖／翻攝自焦糖哥哥臉書)

「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書透露，因為支持婚姻平權，受到不少批評，工作也受到影響，他也透露蔡康永曾提醒他這條路不好走，因為自己也遭遇到同樣的待遇。

焦糖哥哥表示從公開支持婚姻平權後，就不斷有辱罵留言謾罵，「我總想大家不過立場不同，有什麼深仇大恨嗎？」不僅如此，很多原本談定的表演活動，即使已簽合約，廠商或公關公司怕惹上麻煩，都因婚姻平權被歸類成政治因素，視同他違約在先，讓他忍不住問：「生活大小事，哪件事跟政治無關？」

他認為台灣民眾顯然包容心還不夠，他曾和蔡康永聊天，對方說：「知道後面得面對什麼嗎？你知道支持婚姻平權和LGBT是沒有錢賺沒有好處的吧？」並提醒他先把人生優先選項列好，如果演藝事業不是第一順位，就放心做，如果招架不住想退出，也不會有人責怪。

而他也透露，蔡康永沒跟大家說過，「自己因為同志身份錯失了超多工作，因爲我們的天性總看到人家有的，享受的，卻總忽略對方默默承受的，以他的成就能說給誰聽呢？」雖然熱愛娛樂圈的工作，但他仍感嘆：「不曉得我這樣不完美的人，能做到什麼程度呢？」

(中時電子報)