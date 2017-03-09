日圓貶助出口 日股連4黑後收漲

我要評比

日圓貶值鼓舞出口商，連4個交易日下跌的東京股市今天收高。報導稱，東芝公司（Toshiba）旗下美國核電事業已開始為可能的破產作準備，東芝股價重挫。

法新社報導，日經225指數上漲64.55點或0.34%，收19318.58點。東證一部指數上揚4.43點或0.29%，收1554.68點。（譯者：中央社許湘欣）1060309

(中央社)