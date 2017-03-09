青光眼已非老人病 青壯族群占一半

一名30歲女性從小眼壓偏高，近視高達900度，但一直都像常人一樣看電影、逛街，從未覺得看不清楚或不舒服，不料4年前卻診斷出青光眼，右眼4塊視野已有2塊黑掉。

台灣青光眼醫學會理事長、三軍總醫院眼科醫師呂大文表示，根據健保資料顯示，台灣青光眼就醫患者約34萬人，近半數年齡介於10至59歲，患者人數比10年增加7成，顯示青光眼已非老人專屬疾病，年輕化趨勢明顯。

呂大文指出，根據資策會日前調查，12至59歲年齡層平均每天3.4小時，是名符其實的「低頭耗眼族」，加上很多民眾經常在背光不足、螢幕太亮、晃動環境下緊盯手機螢幕，眼睛負擔加重。

青光眼分為原發性隅角開放型和隅角閉鎖性2大類，呂大文指出，過去臨床上常見的以隅角閉鎖性居多，平時症狀輕微甚至沒症狀，但易急性發作，患者會突然視力模糊、眼睛劇痛、噁心嘔吐。

不過，近年來高度近視人數增加，發生開放型青光眼也有增加趨勢，呂大文指出，高度近視因眼球拉長而造成鞏膜壁變薄，眼睛對壓力的抵抗力下降，發生開放型青光眼的機率大幅增加。

預防青光眼，呂大文提出「一不二要」原則，包括不過度用眼、要維持正常作息、要定期眼睛檢查，呼籲高度近視患者每年應接受眼底檢查，若懷疑視神經受損，應進一步接受視野檢查，以診斷是否有青光眼；若已患青光眼，更應盡量避免熬夜及過度用眼。1060309

(中央社)