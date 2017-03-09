大數據分析打破迷思 繁星生課業表現優
大學多元入學管道實施多年，錄取考生表現一直受到關注。根據招聯會大數據調查顯示，繁星推薦錄取生課業表現相對優異，而考試入學錄取生休學率最高。
大學考招案近期引起社會關注，大學招生委員會聯合會為瞭解繁星推薦、個人申請和考試分發入學等不同招生管道錄取生的表現，曾針對100年至103學年的學生成績等資料進行分析。
不同管道錄取的考生進大學後的表現，常受外界關注。從招聯會資料發現，1/2不及格比率以個人申請最高，達13.21%，其次是考試入學12.87%、繁星推薦僅4.99%；但從錄取頂大的學生表現來看，1/2不及格比率以指考入學6.51%最高，其次是個人申請6.02%、繁星推薦4.65%。
從班上成績來看，繁星推薦學生在班上排名前5%比率最高，達17.19%，其次是個人申請10.45%，考試入學9.6%；錄取頂大的學生在班上排名前5%的比率，同樣是繁星推薦（17.28%）最高，其次是個人申請(14.26%)和考試入學(8.78%)。
在休學率方面，招聯會數據也指出，以考試入學休學率9.29%最高，其次是個人申請6.26%、繁星推薦4.92%；而錄取頂大的學生，同樣是考試入學管道休學率13.12%比率最高，其次是個人申請6.9%，繁星推薦5.44%。
大學招聯會表示，過去外界常擔心繁星推薦錄取的學生進大學後，程度會跟不上，但是從數據來看，繁星錄取學生的課業表現，甚至還比個人申請和考試入學管道錄取的學生更優異。
招聯會也指出，從休學率來看，以考試入學管道比率最高，可能是因為指考生較常以分數高低來填志願，錄取校系不一定是自己喜歡的，而個人申請和繁星推薦選填志願有限，考生可能會傾向選擇比較有興趣的校系。1060309
(中央社)
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