台大論文案外 張正琪告4網友加重誹謗

台大教授張正琪涉入論文爭議，遭台大教評會決議解聘，更遭網友留言謾罵。張正琪今天下午赴台北地檢署，對其中4名重傷她的網友提出加重誹謗告訴。

台灣大學教授郭明良違反學術倫理案，台大校級教評會日前做出決議，解聘郭明良、張正琪等人，有論文共同掛名的台大校長楊泮池，被認定無違反學術倫理。

張正琪日前出面喊冤，認為自己是校園政治鬥爭的受害者和代罪羔羊，而台大教師評審委員會的審議結果輕重失衡、悖離事實，她要出來捍衛自己的學術名譽與權益；對於網路散佈她的相關不實言論，她已經蒐集證據，採取法律行動，捍衛尊嚴與名譽。

張正琪今天在律師陪同下，赴北檢對4名網友提告；她說，今天來提告，是想針對去年11月11日以後，網路（PTT、臉書）上對她的不實指控、對私生活領域散播不實謠言的網友，表達絕不妥協的立場。

「我們絕不輕饒這種網路霸凌行為！」張正琪說，這些網友的謾罵內容，對她造成很大的傷害，例如網友說「我跟老師有不當關係、說我收錢、說我唆使學弟妹作假數據資料」等，這些都是不實的指控，而留言數量達到13萬8000多筆，不排除這是有系列、系統的運作，有明顯推動風向的行為。

記者問張正琪是否認識這些網友？張說，「可能是我認識的人」，做這些過分指控真的很可惡，「對我們做學術的人說，清白和名譽是我們唯一擁有的東西」。

張正琪的委任律師江皇樺說，在這13萬8000筆的留言中，發現有些人發言次數特別多、內容也「特別誇張」，因此先對其中4名網友提出告訴，會在繼續蒐集相關資料；台大論文案部分，會另外提行政訴訟，不在今天的刑事告訴部分。

江皇樺也說，最近有太多起網路霸凌的案件，而他以前有幫前職棒教練打過類似官司，這個案件也是在PTT上散布不實謠言，只是那時候PTT官方拒絕提供相關資料，導致檢察官無法繼續偵辦，希望PTT不要因此成為網路霸凌，甚至是犯罪的溫床。1060309

(中央社)