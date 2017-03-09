棒協情蒐 徐永明：打成這樣還繼續嗎
時代力量籍立法委員徐永明今天說，棒協對教育部體育署予取予求，情蒐計畫就獲補助新台幣500萬元，目前在美國、日本還有情蒐小組，「打成這樣，情蒐小組真的還要繼續嗎？」
中華隊參加第4屆世界棒球經典賽（WBC）出師不利，連敗給以色列隊和荷蘭隊，無緣晉級，許多球迷將矛頭指向負責組訓的中華民國棒球協會。情蒐計畫書在網路曝光，根據曝光內容，申請總經費為775萬6000多元，其中各國賽前情蒐包括食宿、機票等就190萬元，最後獲500萬元補助。
徐永明下午受訪表示，情蒐小組編列費用有些很離譜，例如代課費、購買情蒐資料費，引起爭議是昨天換投，從美國職業棒球大聯盟（MLB）資料可看出打者擅長打左投，根本不需情蒐，「看電視就看得到，擔心情蒐是不是表面功夫？」
他說，情蒐有沒有確實？讓第一線球員、教練可正確判斷？棒協對體育署予取予求，要什麼有什麼，但賽前不論場地、移地訓練等問題，甚至賽前找適當球隊練習，都引起很多爭議。
徐永明表示，花這麼多錢，訓練問題重重，當然結果也不會好，希望棒協再檢討，且政府支持、經費編列都有，到底問題出在哪？是否執行不夠確實？
徐永明辦公室主任林鈺傑說，有些費用匪夷所思，都已經出國情蒐，怎麼還有一筆「購買情蒐資料費」？費用中甚至還出現代課鐘點費；體育署不能甘願做棒協的ATM，給予棒協予取予求，補助的每一分一毫都要真正用在球員身上，才是球迷樂見。1060309
(中央社)
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