重機當代言 交安宣導有看頭

台西警分局今天到國小宣導交通安全，請來重型機車當代言，特別有看頭，吸引小朋友品頭論足，還坐上去感受不一樣的威風，寓教於樂，深植交安觀念。

台西國小舉辦交通安全課程，邀請好鄰居雲林縣警察局台西分局前往，宣導交安及預防詐騙，並請來重型機車代言，成為吸睛焦點，達到意想不到的好效果。

台西警分局組長李慶輝解說交通安全注意事項，並播放影片分享，小朋友看到實際案例中場景，「嘩」聲連連直說「好危險喔」。

李慶輝特別叮嚀小朋友，若是父母以機車為代步的交通工具或接送學童上下學，要提醒爸媽正確戴好安全帽、扣緊扣環，千萬不能因為貪圖一時或短程方便而疏忽，小朋友更不能在馬路上嬉戲、追逐，車禍的發生難意料，發生後往往造成很大的傷害。

活動中另一焦點，請來警用重型機車當代言，小朋友更是興奮地品頭論足，小朋友一個個躍躍欲試，坐上去感受不一樣的威風，連老師也坐上去開心拍照留念。

員警藉機會宣導，交通安全四面向「你看得見我、我看得見你」、「有效空間」、「利他」及「人車分道」，換言之，提高自身能見度、保持安全距離、禮讓及行車有序，這樣才能快樂出門、平安回家。1060309

(中央社)