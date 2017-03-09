重機當代言 交安宣導有看頭
台西警分局今天到國小宣導交通安全，請來重型機車當代言，特別有看頭，吸引小朋友品頭論足，還坐上去感受不一樣的威風，寓教於樂，深植交安觀念。
台西國小舉辦交通安全課程，邀請好鄰居雲林縣警察局台西分局前往，宣導交安及預防詐騙，並請來重型機車代言，成為吸睛焦點，達到意想不到的好效果。
台西警分局組長李慶輝解說交通安全注意事項，並播放影片分享，小朋友看到實際案例中場景，「嘩」聲連連直說「好危險喔」。
李慶輝特別叮嚀小朋友，若是父母以機車為代步的交通工具或接送學童上下學，要提醒爸媽正確戴好安全帽、扣緊扣環，千萬不能因為貪圖一時或短程方便而疏忽，小朋友更不能在馬路上嬉戲、追逐，車禍的發生難意料，發生後往往造成很大的傷害。
活動中另一焦點，請來警用重型機車當代言，小朋友更是興奮地品頭論足，小朋友一個個躍躍欲試，坐上去感受不一樣的威風，連老師也坐上去開心拍照留念。
員警藉機會宣導，交通安全四面向「你看得見我、我看得見你」、「有效空間」、「利他」及「人車分道」，換言之，提高自身能見度、保持安全距離、禮讓及行車有序，這樣才能快樂出門、平安回家。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。