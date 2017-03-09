冠脂妥偽藥9日起可換貨 宜先去電詢問

降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠（Crestor）」驚傳偽藥風波，雲林縣衛生局表示，已於第一時間啟動全面稽查，通知各相關醫事及藥事公會轉知所屬會員停止供應。

衛生局指出，生產該藥的臺灣阿斯特捷利康公司自3月9日起開始提供民眾進行換貨，該公司建議民眾先行電話詢問該醫療機構或藥局是否已有新品，並於 18日前至醫療機構或藥局進行換藥。

民眾如何知道新換之冠脂妥是原廠正品？衛生局表示，若民眾原先領取的藥品是來自地區醫院、診所、藥局或藥商，所換之藥品會有防偽印章。

若民眾領取的藥品是來自醫學中心或區域醫院，臺灣阿斯特捷利康公司與醫院盤點清查後即可使用，不會有防偽印章。

(中時)