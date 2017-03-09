《時來運轉》運彩報報之 2016-17 NBA例行賽MVP大點評

防守是擋在哈登與MVP之間的最大絆腳石。(美聯社資料照)

NBA 2016-17 球季轉眼間即將進入季後賽，距離四月中例行賽結束，各球隊僅剩下二十場賽事左右的賽程，明星球員們除盡力幫球隊爭取季後賽更前面的種子排名外，也極欲獲得例行賽最有價值球員(MVP)的殊榮。以下分析三位目前運彩賠率最低、最有可能獲得本季例行賽MVP的人選，做為投注上參考依據。

詹姆士 哈登 James Harden (休士頓火箭)

誰也想不到昔日雷霆最佳第六人哈登一躍成為本季例行賽MVP呼聲最高的人選，場均29.0分、7.9籃板與11.3次助攻打出生涯最佳表現，帶領火箭坐穩西區第三的位置(也就是目前聯盟第三)，目前哈登獲選MVP的賠率為1.25倍最低，唯獨令人詬病的防守是擋在哈登與MVP之間的最大絆腳石，事實上大鬍子本季防守用心許多，但要改變媒體球評的刻板印象還需更加努力。

羅素 威斯特布魯克 Russell Westbrook (奧克拉荷馬雷霆)

威少MVP的賠率目前1.75倍，他的企圖心和拚勁大家有目共睹，本季截至目前繳出場均31.7分、10.6籃板與10.0次助攻，這等場均大三元的成績NBA歷史也只有1961-62球季的奧斯卡 羅伯遜(Oscar Robertson)辦到過，但各位玩家千萬不要把這項數據當作MVP投注的參考依據，因為當年羅伯遜也並未獲得MVP，另外考量到NBA在MVP這個獎項上，重視團隊戰績的程度超乎想像！目前威少所屬雷霆隊戰績西區排名第七，經過統計，近十年來MVP所效力的球隊，沒有一隊例行賽戰績位於分區前兩名之外，因此建議各位不妨大膽屏除此選項。

寇海 里歐納德 Kawhi Leonard (聖安東尼奧馬刺)

可愛本季場均26.3分、6.0籃板與3.4助攻的數據表現沒有上面兩位亮眼，但是他在攻守兩端對球隊的貢獻卻是數據上沒有辦法看到的，場場被交付盯守對方王牌的重責大任又可以在進攻端繳出如此成績十分難得，再加上馬刺隊目前戰績全聯盟第二，距離龍頭勇士不到三場的勝差，勇士明星球員杜蘭特受傷的情況之下，馬刺很有機會在例行賽季結束前迎頭趕上，這絕對會掀起一波話題熱潮，可愛也許會乘著浪潮登上本季MVP寶座也說不定。端看他目前拿下MVP的賠率高達5.50倍，很值得玩家參考。

(中時電子報)